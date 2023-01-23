『ビンテージ POLO ポロ ラルフローレン ウール セーター ニット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 12時 04分に出品され04月01日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO ポロ ラルフローレン

ウール セーター ニット



特に大きなダメージは見当たりません。



ウール100%



サイズ M

着丈60cm

脇下身幅 51cm

肩幅 40cm





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#男女兼用





POLO

ポロ ラルフローレン

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素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ

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