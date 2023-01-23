『⭐️CULLNI コーチジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 04時 15分に出品され04月05日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クルニ デザイナーズ

人気ブランド トレンドカラー

ライトアウター テーラード

トリアセテート



色 グリーン 緑

ボタン ゴールド



サイズ



肩幅 50

背丈 71.5

身幅 57

袖丈 60



【ブランドの特徴】

CULLNIは、シンプルで洗練されたデザインが特徴のブランドです。このジャケットは、ダークグリーンの色合いがスタイリッシュで、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。



【機能性】

ファスナー付きポケットが2つ、フラップポケットが1つあり、収納力も抜群です。





目立つ汚れ無く綺麗です。

材質の問題ですが肩と襟に

かけて多少の色の変化が見られます。

ジャージーな質感ですが高級感があり

Needlesのトラックパンツなど

と相性良いです。

アクセサリーゴールドにすると

統一感が出てオシャレにキマります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐️CULLNI

コーチジャケット