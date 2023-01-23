『Tommy Jeans X AWAKE NYコラボTシャツ 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 23分に出品され03月11日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎ブランド

Tommy Jeans AWAKE NY





⚪︎付属品

なし



⚪︎サイズ L



肩幅···52cm

身幅···61cm

袖丈···26cm

着丈···64cm



⚪︎状態

新品未使用



* 素人採寸なので多少の誤差はご了承ください



#TommyJeans

#トミー

#AWAKE NY

#アウェイクニューヨーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アウェイクニューヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Tommy

Jeans

X

AWAKE

NYコラボTシャツ

新品未使用