『Nike エアジョーダン 6 レトロ 26cmホワイトブルー 鑑定書付き 箱付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 11時 56分に出品され03月21日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアジョーダン6 レトロ 26cm ホワイトブルー



5回ほど履きました。

鑑定書と、箱付きになります。細かい汚れは少しありますが、目立った汚れやキズはありません。

市販ではもう手に入らないと思います。

定価 約26000円



メインカラー···ブルー,ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

エアジョーダン

6

レトロ

26cmホワイトブルー

鑑定書付き

箱付き