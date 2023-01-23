『Nike エアジョーダン 6 レトロ 26cmホワイトブルー 鑑定書付き 箱付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 11時 56分に出品され03月21日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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192 入札履歴
終了
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