『【レアカラー】ナイキ ナイロンジャケット 中綿 メッシュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 13時 28分に出品され03月12日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅ブランド









NIKE









✅色







白





黒









✅サイズ





L

着丈68cm

袖丈54cm

身幅70cm

肩幅69cm













✅状態



古着なので、多少の使用感ございますが希少なお品物になります◎









人気の90年代

身幅がワイドで

アームホールの広い

ビッグシルエット！







レディース、女性の方がゆるダボ、オーバーサイズに着用していただいても◎







大人気 中綿 メッシュ切り替え ナイキナイロンジャケットです！











✅その他



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【レアカラー】ナイキ ナイロンジャケット 中綿 メッシュ