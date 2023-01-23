『Needles Basketball Short - Poly Cloth -【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 04時 24分に出品され04月08日 04時 24分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【BRAND】

Needles/ニードルス



【ITEM】

KP181

Basketball Short - Poly Cloth -

バスケットボールショーツ

バタフライ ハーフパンツ



【SIZE】

表記サイズ：S

ウエスト：約74cm

股上：約29cm

レングス：約22cm

腿幅：約31cm

裾幅：約29cm



【COLOR】

ブラック



【MATERIAL】

ポリエステル100%



【CONDITION】

8/10

中古品となります。

個人的には目立った傷、

汚れはないと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Needles

Basketball

Short

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Poly

Cloth

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