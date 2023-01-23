『Panasonic ビデオカメラHC-V480MS バッテリー2個 充電器付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 19分に出品され03月21日 23時 19分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なビデオカメラ】

Panasonic製のビデオカメラは、鮮明な映像を提供し、様々なシーンでの撮影に最適です。特に、家庭用や旅行用に便利です。



【充実の付属品】

このセットには、2個のバッテリー（VW-VBT190）とACアダプターが含まれており、長時間の撮影が可能です。USBケーブルも付属しているため、データ転送も簡単です。



【使いやすさ】

コンパクトなデザインで持ち運びも簡単。初心者から上級者まで、幅広いユーザーに対応しています。



- ブランド: Panasonic

- 商品名: ビデオカメラ

- 付属品: バッテリー2個

- 付属品: 充電器

- 付属品: USBケーブル

- バッテリー型番: VW-VBT190

- バッテリー数: 2個

- 充電器タイプ: ACアダプター



HDMI↔miniHDMIケーブルセット追加しました。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし