『AirPods pro2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 32分に出品され03月24日 18時 32分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···Lightningコネクタ



ケース/種類···ワイヤレス充電



ケース/種類···Lightningコネクタ



ヨドバシで購入したAirPods Pro 2です。全ての機能が問題なく使えます。保護ケースを使用していたため、やや汚れがありますが、大きな傷はなく、比較的綺麗な状態です。AppleCare+は2024年9月27日まで有効です。充電口はLighteningになります。



付属品としては箱と保証書があります。返品には対応できませんので、予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル