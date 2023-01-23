『bellroy Tokyo Laptop Bag 14【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 22時 37分に出品され03月17日 22時 37分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色はEvergladeで(グレーグリーンを足した様な落ち着いた色です)、ストラップは取り外し可能です。



以下ホームページより引用



・最大14インチのノートPCをしっかり守るパッド入り構造

・A4サイズ（約215 x 279mm）の書類を収納できるスペース

・内側に充電器やスマートフォンなどの小さめのアイテムを収納できるスリップポケット

・調節可能なショルダーストラップ（2箇所で装着可能）

・柔らかなエッジのウェビングハンドル

・スーツケースのハンドルに取り付け可能

・コーティング加工を施したファスナーと耐水性のあるファブリック

・主素材： バイダナイロン



容量 6L

重量 475g

外寸 260 × 380 × 50 mm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベルロイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ bellroy

Tokyo

Laptop

Bag

14