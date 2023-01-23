『Y-3 山本耀司x adidas MA-1 XS/TP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 45分に出品され03月20日 08時 45分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Y-3 ヨウジヤマモト adidas

MA-1ジャケット ブルゾン



サイズは素人採寸です

大きめでMサイズ充当だと思います

5年以上着用した中古品です

右腕リブに少しの傷みがあります

御了承ください



【ブランドの特徴】

Y-3は、ファッションデザイナーの山本耀司とアディダスのコラボレーションブランドです。独自のデザインと高品質な素材が特徴で、ストリートファッションにおいても高い評価を得ています。



【デザインと機能性】

このジップアップジャケットは、シンプルでありながらも機能的なポケットが4つ付いており、収納力に優れています。ブラックのカラーリングがスタイリッシュで、様々なコーディネートに合わせやすいです。



カラー···ブラック



肩幅···45cm

身幅···50cm

袖丈···67cm

着丈···69cm



#Y-3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Y-3



山本耀司x

adidas

MA-1

XS/TP