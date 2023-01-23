『新品タグ付【green label relaxing】ダッフルコート グレー M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 43分に出品され03月24日 05時 43分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 green label relaxing UNITED ARROWS

グリーンレーベルリラクシング

ダッフルコート ライトグレー



Size:38

定価:23,000円

裏地有(袖部分にもあります)



新品を購入し、自宅保管しておりました。似たようなアウターが増えたので出品します!!

新品未使用品ですが、一度人の手に渡った物ですので中古品にご理解のうえご検討よろしくお願い致します。



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付【green

label

relaxing】ダッフルコート グレー M