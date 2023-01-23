『318Z りょう様専用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 59分に出品され03月23日 21時 59分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご挨拶★



◽︎セット販売5000台突破



【金額込み】にて設置まで対応し、すぐに使用できる状態で提供致します。



【配送日、時間指定】追加料金なし



【階段運搬】追加料金なし





当ショップの家電は、大手不動産会社と提携していて、家具家電付きの賃貸マンションの契約時に設置する予定でした家電の在庫になります。



★★お掃除はプロに委託★★



あくまで、綺麗な商品ですが、専用の薬剤を使用し洗浄。

洗浄・除菌、ダブルの効果で清潔に提供いたします！





★配送対応エリア★



【神奈川】

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【埼玉】→一部地域要相談

【千葉】→一部地域要相談

【静岡】→一部地域要相談

【山梨】→一部地域要相談





〜商品詳細〜



洗濯機

▫️年式 2017年製

▫️メーカー ヒタチ

▫️型番 BW-DV80A

▫️容量 8キロ

▫️乾燥 4.5キロ

▫️寸法 高104幅61奥64



★お薦め内容★



【翌日配送可能】

【配送日までの保管無料】

【設置無料】

【1週間間保証制度】

【リサイクル家電回収】



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購入希望

鶴見区

リサイクル家電あり



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購入希望

リサイクル家電なし 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ