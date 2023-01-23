『Maison Margiela ソックススニーカー ランナー メゾンマルジェラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 24分に出品され03月12日 21時 24分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

Maison Margiela/メゾンマルジェラ



【サイズ】

44



【状態】

もともと汚れ加工してありましたが、

気に入らず綺麗にしました。

比較的美品です。



【付属品】

なし



【その他】

中古品ですので、返品交換はできませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Maison

Margiela

ソックススニーカー

ランナー

メゾンマルジェラ