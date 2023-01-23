『<極美品>LARDINI 最新ロゴ SALOMONベージュ ベルデットコート48【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 10分に出品され03月22日 17時 10分に終了予定です。即決価格は20,397円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #bottメンズアパレル

#bottメンズアパレルサイズ48



●アイテム

TAGLIATORE タリアトーレ

千鳥 ガングラブ

ツイード

ビジネス 結婚式 パーティー



●サイズ

表記 サイズ48



裄丈 84cm

身幅 64cm

着丈 104cm



平置き実寸。

着画不可。



●素材

ウール70%ポリエステル20%

ポリウレタン10%



●状態



S【極美品レベル】





＊下記基準でランクを決めております。



SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品



S【極美品レベル】:使用感がほぼなく、極美品並みの商品



A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品



C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品



●カラー

キャメル

ガングラブチェック



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※ハンガー、ラペルピンはついておりません。

ラペルピン在庫があれば+5,000円でおつけします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: タリアトーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ <極美品>LARDINI

最新ロゴ

SALOMONベージュ

ベルデットコート48