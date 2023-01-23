『ナイキ NIKE ナイロンジャケット 両面デザイン 白タグ 90s ワンポイント【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 32分に出品され03月04日 05時 32分に終了予定です。即決価格は9,422円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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90s 90年代をはじめ、ヴィンテージ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています！

興味ある方したの#タグから飛べるので見てみてください！



◇実寸

着丈:72cm

身幅:63cm

肩幅:53cm

袖丈:58cm





※素人寸法なので多少の誤差はご了承ください。





【商品詳細】

●カラー:ネイビー 紺

●サイズ:L



●状態: 【 A 】



◇新品

未着用品・未使用品

◇S:ほぼ新品

紙タグなどはカットされていても見た目には新品、または、試着程度で使用感のない商品。

◇A:非常に良い

使用感はあるが使用も数回程度で非常に良い商品。

◇B:良

使用感はあるが、大きな汚れや色褪せ目立つダメージのない商品。

◇C:可

使用感があり、多少の汚れや色褪せもしくはダメージがあるが着用には問題のない商品。

◇D:訳あり

Cの状態を下回る状態着用には支障はないがシーンを選ぶ商品。



※状態は、独自の基準です。気になる点やご不明な点はコメントにてご質問下さい。また、あくまで古着ですのでUSED品にご理解のない方はご遠慮ください。



他にもナイキ、アディダス、ラルフローレン、ノースフェイス、L.L.bean.ラコステ、フレッドペリー、総柄ニットなど取り扱いしてます！







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ NIKE

ナイロンジャケット 両面デザイン 白タグ 90s

ワンポイント