『プロ野球チケット エスコンフィールド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 14分に出品され03月08日 03時 14分に終了予定です。即決価格は9,259円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エスコンフィールド



ファイターズvsバッファローズのチケットです。



2024年8月1日（木）

試合開始14:00〜の試合になります。



チケット枚数は2枚になります。



1塁側の5列目なので非常に良い席になります。



少し安くしてます。

気持ちの値段交渉はできますので言って下さい。 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>スポーツ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用