『正規品 ビンテージ ルイヴィトン ソミュール35 バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 10分に出品され03月08日 11時 10分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

★個性的なこのバッグは身につけるだけでワンランク上のおしゃれを楽しめます。

★A４サイズの書類やペットボトルも入る大容量です。

★上質な素材と独創的なデザインでラフになり過ぎない大人の雰囲気が魅力です。 ◾️商品詳細

【ブランド名】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン



【アイテム名】

ショルダーバッグ ソミュール35

大容量 肩掛け モノグラム

【カラー】

モノグラム

【仕様】

開閉:バックル式

2バッグショルダー(取り外し不可)

【仕様】

内ポケット×2と1

外ポケット×0



【寸法（約）】

32cm×21cm×[13×2］cm{横×縦×マチ)

ショルダーベルト 本体から43cm(調節可能)

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。





◾️商品状態

全体的に目立った傷少なくキレイな商品です。写真にあげておりますが、数箇所汚れがあります。

状態に関しましては主観の部分もございますので

写真での確認をお願い致します。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

※画像をご確認の上ご購入下さい。

大手ブランド買取ショップで鑑定済です。



#ルイヴィトン

#ソミュール35

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カラー···ブラウン

ルイヴィトン/型名···ソミュール

ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規品 ビンテージ ルイヴィトン ソミュール35



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