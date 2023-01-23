『【美品】ダイソン V7 Triggerpro HH11MHPRO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 05分に出品され04月11日 10時 05分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多数の付属ツールで、布団から車内までさまざまな場所を掃除できます。

また、カーチャージャーで車内のシガーソケットからバッテリーの充電が可能です。



カラー:アイアン／ニッケル



サイクロンのため多少ホコリは落ちてくるかもしれませんが全体的にきれいな状態だと思います。

少しでも気になる方はお控え下さい。

発送は画像の専用箱を使用させて頂きます。

※参考までに我が家はペットを飼ってませんし家族に喫煙者もいません。

あくまでも中古品のためご理解の程よろしくお願いします。

⭐️スピード配送

⭐️匿名配送

⭐️ペットいません、タバコ吸いません。

⭐️アルコール除菌済み 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン