『stein 23ss Reversible Mods Coat【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 19分に出品され03月18日 10時 19分に終了予定です。即決価格は22,250円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ssstein 23ss Reversible Mods Coatです。

サイズS

カラー military khaki

肩幅61cm/身幅71cm/着丈91cm/袖丈61cm

タグをおつけします。



非常に美品かと思いますが、あくまでも中古品である点はご了承ください。



YOKE DAIRIKU JIEDA DAIWA PIER39 Doublet AURALEE INTERIM SEEALLなどお好きな方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stein

23ss

Reversible

Mods

Coat