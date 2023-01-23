『新品未使用 IKEA RIBBA 額 フレーム 30個【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 14時 26分に出品され04月21日 14時 26分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

IKEA

RIBBA

アートフレーム

フォトフレーム

13×18

30個

ブラック

ウッド

メタリック



大阪難波まで取りに来て下さる方限定でお願いします。

配送希望の方は着払いで対応します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>フォトフレーム 商品の状態: 新品、未使用