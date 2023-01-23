『kmth様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 06時 22分に出品され03月30日 06時 22分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s、オールドサロモン、archive、テック系、ギミック、旧ロゴ

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ギミックてんこ盛り。

裏地に多機能ポケット付。



カラーリングやデザインも良く防寒性も抜群です。



ジップ持ち手端ちょっと破れてます



古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。







カラー···レッド



身幅···66cm

着丈···73cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kmth様専用