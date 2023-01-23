『Beats ワイヤレスヘッドホン ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 15分に出品され03月28日 01時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 箱 説明書などは無いです。本体のみになります。



- ブランド: Beats

- 色: ブラック

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし