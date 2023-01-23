『HUMAN MADE CONTAINER 50L【ヒューマンメイド コンテナ】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 08分に出品され03月31日 05時 08分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUMAN MADE CONTAINER 50L【ヒューマンメイド コンテナ】



HUMAN MADE CONTAINER 50L ORANGE

ヒューマンメイド コンテナ



新品になります。

即完売品で入手困難です。



カラー:オレンジ



■縦53 cm

■横36.5 cm

■高さ(折りたたみ時)33(8.0)cm



自由な使い方ができる定番のプラスチック製折りたたみ式コンテナボックス。 蓋部分はロック付きでスタッキングも可能な仕様になっています。インテリアのアクセントになる収納ボックスです。













カラー...オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ HUMAN

MADE

CONTAINER

50L【ヒューマンメイド

コンテナ】