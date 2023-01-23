『(オリエント) ネオセブンティーズ 腕時計 メーカー小売価格:39,600円【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 35分に出品され04月15日 06時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

ORIENTは、信頼性と精度で知られる日本の時計ブランドです。高品質な素材と職人技が融合したデザインが特徴です。



【デザイン】

この時計は、黒い文字盤にシルバーのステンレススチールバンドが組み合わさったスタイリッシュなデザインです。どんなシーンにもマッチし、ビジネスからカジュアルまで幅広く使用できます。



【付属品】

元箱と保証書が付属しており、購入後の安心感があります。コレクターや贈り物にも最適です。



- ブランド: ORIENT

- 時計の色: 黒

- バンド素材: ステンレススチール

- ケース素材: ステンレススチール

- 保証書: あり

- 付属品: 箱、保証書



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

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メンズ

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ネオセブンティーズ

腕時計



メーカー小売価格:39,600円