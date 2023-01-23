『Schott レザーシングルライダースジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 01時 32分に出品され05月01日 01時 32分に終了予定です。即決価格は14,667円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Schottのレザージャケットは、耐久性とスタイルを兼ね備えたアイテムです。



【素材】

高品質なレザーを使用しており、着用するほどに味わいが増します。



【デザイン】

シンプルでありながら、フロントジッパーポケットやバックベルト付きのデザインが特徴的です。



サイズ34

着丈 60.5

肩幅 45

身幅 51.5

袖丈 60

素人採寸につき、若干の誤差はご容赦ください。

取り外し可能のボアのライナーを着けた状態ですと

身幅は少し狭く感じるかと思います。



カラーはブラウン。

Shottoの特徴で各パーツ、各部分で表情も違い程よくヴィンテージ感が有ります。



古い物ですので傷、汚れ有りとしています。

当方、非喫煙者、ペット飼育歴無しです。

完璧をお求めの方、細かい部分が気になる方はご遠慮下さい。



30年近く前の物になりますので古着、ヴィンテージにご理解頂ければと思います。



- ブランド: Schott

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ポケット: フロントジッパーポケット

- デザイン: バックベルト付き

- スタイル: シングルライダース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

レザーシングルライダースジャケット