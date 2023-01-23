『【新品未使用タグ付き】anuans ハイネックバイカラーニットプルオーバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 04分に出品され04月12日 08時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 anuans

カラー:グレー

サイズ:F (肩幅：50/着丈：63/ そで丈：56/胸囲：118)

定価:19800円（税込）



新品未使用タグ付きです。



【商品説明】

ネックと袖口、裾の配色ラインが印象的なニットプルオーバー。

ゆったりとしたシルエットながらも、ネックと裾部分をリブ編みに切り替えているところがアクセントに。

ヒップ周りが隠れる丈間で、気になる腰回りもカバーしてくれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品未使用タグ付き】anuans

ハイネックバイカラーニットプルオーバー