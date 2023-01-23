『Maison Margiela 黒 ニット Mサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 42分に出品され03月27日 04時 42分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Maison Margielaは、革新的なデザインと高品質な素材で知られるファッションブランドです。このニットは、シンプルながらも洗練されたスタイルを持ち、様々なシーンで活躍します。



【デザインとスタイル】

黒のニットは、どんなコーディネートにも合わせやすく、季節を問わず着用可能です。袖のデザインや裾の仕上げが特徴的で、他のアイテムとは一線を画します。



【着心地と機能性】

サイズMで、ゆったりとしたフィット感があり、快適な着心地を提供します。カジュアルな日常使いから、少しフォーマルな場面まで幅広く対応できるアイテムです。



- ブランド: Maison Margiela

- サイズ: M

- 製造国: ルーマニア

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Maison

Margiela

黒

ニット

Mサイズ