『タカショー ハンギングパラソル 替布 2.5m ベージュ SHR-H02BN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 01分に出品され04月25日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品・即決価格でご購入いただけます！ 商品説明＋＋＋ ご覧頂きまして誠にありがとうございます！誠意のあるお取引きを心がけていますので、迅速に対応 させていただきます。あなたのご入札、心よりお待ちしております。商品説明・注意事項はトラブル防止のため最後までお読みください《安心保証・未着補償》商品に明らかな破損・不良・不備などがあった場合は「全額返金」または「再配送」の対応をさせていただきます。商品のご紹介ベージュサイズ:47 x 41 x 4 cm
材質:ポリエステル
本体があれば布を貼り替えるだけで長く愛用できる。
原産国:中国
ハンギングパラソル250cm専用の替布
ハンギングパラソル250cm専用の替布
・・・(続きは商品説明をご覧ください)
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落札価格7770円
751 入札履歴
終了
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