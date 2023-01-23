『ロエベ レディース リアル ムートンコート シープスキン ブラック 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 21分に出品され03月03日 08時 21分に終了予定です。即決価格は24,196円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

LOEWE ロエベ レディース リアル ムートンコート シープスキン 羊革 本革 子羊 ブラック 黒 38 M相当

国内正規代理店：ロエベ・ジャパン(株)





○サイズ

肩幅：約44cm 身幅：約46cm 着丈：約113cm 袖丈：約60cm







平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎





○カラー

ブラック 黒





○素材

羊革 子羊



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ロエベ

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リアル

ムートンコート

シープスキン ブラック 38