『【新品】TARAS BOULBA ハイブリッドダウンマミーシュラフ-14【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 06分に出品され03月25日 19時 06分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

TARAS BOULBA(タラスブルバ)の新品未使用品のシュラフです。



タラスブルバ (TARAS BOULBA)

ハイブリッドダウンマミーシュラフ

快適温度 −7度

使用下限温度 −１４度



■上部は600フィルパワーのホワイトダックダウン、下部は軽量で保温性の高いサーモライト【THERMOLITE】を使用したハイブリット型のマミーシュラフ。

【快適温度-７℃】

【使用下限温度-１４℃】

気温の低い冬キャンプでも使用できるモデルです



■商品特徴 1：ファスナーは、巻き込みにくいYKKファスナーを使用 2：裏側に小物が収納できる便利なポケット付 3：首元は暖かさを逃がしにくいサーマル仕様 4：収納ケースは、コンパクトに収納できるコンプレッションベルト仕様

■使用時サイズ：約２１０ｘ８０ｘ６０ｃｍ

■収納時サイズ：約Φ２７ｘ４５ｃｍ

■重量：約２．３ｋｇ

■付属品：収納ケース

■素材：表地／ナイロン、中綿／上部：ダウン８０％・フェザー２０％、下部：ポリエステル、裏地／ナイロン

【適応温度域】 TARASBOULBAスリーピングバッグの適応温度域の表示は、欧米基準のEN13537を採用しています。



キャンプ用品 寝袋 人型 スリーピングバッグ マミー型 ブラック TB-S21-015-047



タラスブルバ TARAS BOULBA ハイブリッドダウンマミーシュラフ －14TB-S21-015-047（ブラック）

ブランド：TARAS BOULBA

色：ブラック系

マミー型寝袋使用時最大長さ（cm）：210.0 cm

マミー型寝袋使用時最大肩幅（cm）：80.0 cm

マミー型寝袋収納サイズ 直径（cm）：27.0 cm

マミー型寝袋収納サイズ 長さ（cm）：45.0 cm

マミー型寝袋中綿素材：化学繊維



アウトドア用寝具···寝袋・シュラフ

シーズン···秋

シーズン···冬

寝袋の種類···マミー型 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ 【新品】TARAS

BOULBA

ハイブリッドダウンマミーシュラフ-14