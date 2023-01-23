『G-SHOCK GMWーB5000 フルメタル メタル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 15時 21分に出品され03月09日 15時 21分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: G-SHOCK

- 型番: GMW-B5000

- 素材: ステンレススチール

- 色: シルバー

- 付属品: オリジナルケース、バンドパーツ



追加で写真必要でしたらコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ G-SHOCK

GMWーB5000

フルメタル メタル