『Cleer ARC2 Gaming Edition【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 16時 55分に出品され04月12日 16時 55分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cleer のARC2という完全ワイヤレスイヤホンです。



5か月ほど使用しましたが、自分の耳にあわなかったので、出品します。



そんなに使用してないので、きれいです。



備品は全部ついてます。



即購入の大歓迎です。ご検討よろしくお願いいたします。





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ご覧いただきありがとうございます。



他にも色んなモノを出品しています。



そちらも併せてご覧くださいませ。



まとめてお買い求めの際、値引きもいたします。



コメントお待ちしてます。



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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし