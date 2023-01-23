『RRL レビュートーメン スモールセコンド REVUE THOMMEN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 18時 35分に出品され04月07日 18時 35分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レビュートーメン REVUESPORT 30s腕時計 手巻き 中古になります。



RRLレザーベルト付属です。50m防水

ケース、風防に薄傷あります。

ベルト穴追加で一つ開いているように見えます。

横サイズリューズ含まず約34mm

素人測定 日差±1分ほどでした。参考程度にお願い致します。

バンド全長26.5cm

画像をよくご確認の上、入札お願い致します。

以下約束事項となりますので同意できる方のみ入札に参加してください。落札後は24時間以内に連絡、3日以内の支払いをお願いします。守れない方はキャンセルさせていただきます。発送は1-2日で行う予定ですが出張など仕事の都合で遅くなる場合があります。複数落札の場合はまとめて発送可能です。ディスプレイ、照明、その日の天気などの影響で実際の色味とは違って見える場合があります。画像調整を行う場合もあります。思っていた色と違う、画像の色と違うなどのクレームは受け付けません。サイズ測定は素人寸法のため相違がある場合があります。間違いもあるかもしれませんので参考程度にお願いします。何センチ小さい、大きいなどのクレームは受け付けません。致命的なダメージ、汚れなどは記載しますが、状態について見落としなどある場合があります。中古品なので多少の汚れ、ダメージ、色落ちなどありましても返品の対象とはなりませんのでクレームは受け付けません。商品の説明については出品者の乏しい知識で説明しておりますので間違いもあることをご理解ください。入札があっても売却希望額を大きく下回る場合は入札取り消しや出品の取り消しすることもあります。他サイトで先に売れた場合落札後でもキャンセルさせていただきます。ブランドの同モデルの場合、状態に大きな違いがない場合は以前出品した同一画像を使用することがあります。そのため柄の位置や加工具合が写真と違う場合もあります。入札は全ての画像、説明を読んだ上で同意したものとします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レビュートーメン

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