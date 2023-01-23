『WALLHACK SP-004 Frenzy Sora 未使用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 03時 31分に出品され04月05日 03時 31分に終了予定です。即決価格は28,160円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

商品名 : SP-004 限定版: Frenzy Sora

購入先 : Wallhack オンライン

シリアルナンバー 02?? 200番台



コメントなしで即購入していただいて構いません♪



自分が正規で購入したものです。証拠のスクショも欲しければ渡せます。

新品未使用です。



購入し、使用するつもりでしたが、別の好みのデザインのがあったのでそちらを使うことにし、保管していました。ステッカーを1枚使ってしまいましたが付属品も未使用で全てついてます 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用