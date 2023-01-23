『Champion チャンピオン パーカー リバースウィーブ 青タグ 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 14時 06分に出品され04月05日 14時 06分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャンピオン/CHAMPION







Reverse Weave Pullover Hoodie







Clark Atlanta University







US企画

チャンピオンの海外モデル／カレッジシリーズ

12ozヘビーウェイトコットンを採用した

プルオーバーパーカー







カラー シルバーグレー







表記サイズ L

平置き実寸

着丈 約71㎝

身幅 約63㎝

肩幅 約55㎝

袖丈 約68㎝

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい







新品未使用タグ付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

チャンピオン

パーカー リバースウィーブ 青タグ 新品未使用