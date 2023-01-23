『Patagonia パフボールセーター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 51分に出品され03月08日 18時 51分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagoniaのパフボールセーターです。

2002年〜2003年製です。

少し汚れと生地が切れているところがあります。

オレンジ色と組紐のジップがめっちゃいいです。

お値下げもお気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

パフボールセーター