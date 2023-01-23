『最強！初中級者セット！Burton clash 152【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 34分に出品され03月09日 12時 34分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。

家族や友人のスノーボード、ウェア、小物類を中心にスノーボーダー目線で滑りやすいセッティング、扱い安いギアをお安く販売しています。

ブーツ各サイズ、ケースもありますので良かったらコメント下さい。

ブーツ込みの3点セットもできます。



★発送前ショップへメンテナンスに出して発送します。錆び取り、クリーニング、艶出し、waxをサービス（¥5,000円相当分）で出して発送します。



ボードはBurton snowboard 152cm

適応身長 165-175

さらなる高みを目指して進化を続ける、人気の定番オールマウンテンボード。

柔らかめなので初級者から中級者まで幅広くお使いいただけるボードです。

ゲレンデ、パウダー、パーク、グラトリ等、オールマイティーに遊べるモデルです。

2cmくらいですが、先端に割れありましたが、ショップにてリペア済みです。

その分安く出品しています。

ビンディングは CSB snowboard

適応サイズ27cmまで

コストパフォーマンス、快適性、フィット感、あらゆるユーザーが求める性能を搭載したオールラウンドモデル。要求される全てのテクノロジーと快適性が採用されています。

定番エントリーモデルでボードと色合いが良く良い感じです(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)



⚫︎あくまで中古品であるため、エッジのサビ、ストラップの劣化などはご理解の上購入お願いします。



初心者セット

初級者セット

中級者セット

スノーボードセット

スノボセット

3点セット

2点セット

サロモン SALOMON バートン BURTON ロシニョール K2 ケーツー ヘッド HEAD ライド RIDE キャピタ CAPITA リブテック LIBTECH ナイトロ NITRO オガサカ ヨネックス YONEX アライアン ALLIAN フロー FLOW ゼロワン キスマーク kissmark フラックス FLUX ユニオンburton salomon RIDE ZUMA k2 ROME FNTC fanatic Rice28 spread NITRO YONEX RIDE NOVEMBER K2 FANATIC gnu STEPCHILD CAPITA HOLIDAY LIB TECH MOSS FTWO DEATHLABEL ROME SCOOTER 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 150cm-155cm未満 ブランド: バートン