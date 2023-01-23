『最強！初中級者セット！Burton clash 152【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 34分に出品され03月09日 12時 34分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|150cm-155cm未満
|ブランド:
|バートン
FLUX PR 20-21 スノーボード ビンディング イエロー フラックス
¥ 8580
head FOUR BOA FOCUS LIQUID FIT 28cm
¥ 9360
19-20 K2 PARTY PLATTER 150cm ソールカバー付き
¥ 18480
23-24 NOMADIK ノマディック GRIND JACKET
¥ 10400
【セット】ROME SDS CHEAP TRICK AT × FLUX PR
¥ 11750
K2 スノーボード レディース 3点セット FLING 142cm
¥ 20910
BURTONバートン スノーボードウエア 上下セット 送料無料
¥ 11635
SALOMON スノーボードセット
¥ 11500
SIMS シムス OPERATION サイズ 23.5cm 新品未使用
¥ 12350
新品 fluxステップオン DS Sサイズ 23-24 stepon バートン
¥ 21267
超美品 FLUX DS サイズL 使用感ほぼなし
¥ 8580
VOLCOM STONE STRETCH GORE-TEX
¥ 13500
Burton [ak] LZ GORE-TEX Down 2L Jacket
¥ 25960
子ども用 スノーボードセット バートン 110 ブーツ 20cm
¥ 14900
MOSS SNOWSTICK model SW62 モス スノースティック
¥ 21930
VOLCOM Gore-Tex 赤茶色 フード付きジャケット
¥ 9282
スノーボードブーツburton ION 26.0㎝
¥ 13000
ROME SDS ボデガ 25.5cm/23/24
¥ 24250
落札価格14900円
395 入札履歴
終了
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