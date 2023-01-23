『GOOD GRIEF!カシミヤロゴニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 35分に出品され03月02日 23時 35分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【プロフィールをご一読ください・お値下げご遠慮いただいております】



2021年初頭に購入し2〜3回着用しました。店頭では瞬く間に完売した商品です。状態は非常に良好ですが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。着用画像は公式サイトからお借りしました。



サイズ：フリー

色：ライトグレー

素材：カシミヤ100％

肩幅：64

身幅：55

着丈：67

袖丈：53



尚、送料はこちらで出しますのでお値下げはご遠慮いただいております。元値と状態によって価格を決めております。定価44000円でしたので、申し訳ございませんがご理解のほどよろしくお願いいたします。



ネック...クルーネック/Uネック

素材...カシミヤ

カラー...グレー

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパルトモンドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ GOOD

GRIEF!カシミヤロゴニット