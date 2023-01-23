『fa02 パタゴニア r4 フリース ベスト ビンテージ アメリカ製 usa 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 07時 36分に出品され04月08日 07時 36分に終了予定です。即決価格は12,019円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 02年FW パタゴニア

フリース素材

アメリカ製

ブラック×マジェスティックパープル



ロゴ刺繍

ポーラテック社フリース素材

最近見かけないR4ベスト

このサイズも貴重です

y2kスタイルでも



インナーでも1枚でもユニセックスで着用可能



サイズ s

(実寸)

肩幅：約44cm

身幅：約 55cm

袖丈：約 cm 肩から袖先

着丈：約65cm



状態

綺麗な古着



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ fa02

パタゴニア

r4

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