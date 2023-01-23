『EDWIN 404 30インチ 和柄 家紋 総柄 和風 デニム ジーンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 11分に出品され05月07日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EDWIN



ストレートデニム



和柄

家紋

和風

総柄



No.404

made in japan



表記サイズ:30



平置き(cm)

股下:83

裾幅:20

ウエスト:39

総丈111



あまり見かけない珍しい柄かと思います。



小さなノリ？みたいなものがついているところがあります。写真にてご確認ください。



商品の写真に関しましては、撮り方、光の加減などにより若干の相違が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。 商品のキズ汚れなどは出来る限り、チェックしていますが、見落としなどがある可能性がありますので、中古品である事を考慮いただき、ご理解の無い方はご遠慮くださいませ。 たたんで保管しております。たたみジワがある事をご了承くださいませ。また、圧縮して発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エドウィン

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ EDWIN

404

30インチ 和柄 家紋 総柄 和風 デニム ジーンズ