『Deuxieme Classe 【NAGHEDI/ナゲディ】MESHトートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 09時 26分に出品され03月26日 09時 26分に終了予定です。即決価格は19,822円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Deuxieme Classe

追加【NAGHEDI/ナゲディ】MESHトートバッグ



新品未使用タグ付き



カラー/ブラウン

価格￥58300税込

ラージサイズ

付属品/ポーチ・保存袋



実用性に優れたラージサイズ。

意図的にわずかに短めに設計された

スモールハンドルは使用していくことで馴染みも

生まれます。

底部分は広めのマチ付きなので嵩張るモノを

収納する際にも重宝しそう。

同素材のミニポーチ付き。



ネオプレーン素材を巻いたものを編み上げるという

独自の手法で作られているのが特徴。

実用性に優れたラージサイズは柔らかな素材を

活かしクラッチバッグのように持ったり夏のお出かけにもその先のデイリー使いにも長く活躍。



＊２つに軽く折り畳んでの発送になります。



素人の自宅保管また素人検品をご理解の上ご購入ください。

神経質な方また完璧なお品をお求めの方はご遠慮ください。



らくらくメルカリ便に変更することがあります





#NAGHEDI #ナゲディ #トートバッグ

#ドゥーズィエムクラス

#MUSEdeDeuxiemeClasse





特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Deuxieme

Classe

【NAGHEDI/ナゲディ】MESHトートバッグ