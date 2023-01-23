『【新品未開封】OPPO Reno11A ワイモバイル版 ダークグリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 18分に出品され04月10日 08時 18分に終了予定です。即決価格は15,836円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。（シュリンクも未開封です）

最新機種のOPPO Reno 11 A ワイモバイル版になります。

一括購入のため残債は御座いません。



すり替え防止のため、返品不可とさせていただきます。



シリーズ...OPPO

機種名...OPPO Reno11 A

カラー...ダークグリーン

容量...128GB

購入したキャリア...Y!mobile

付属品...箱

機種名...OPPO Reno11 A

カラー...ダークグリーン

容量...128GB



翌日までに迅速発送させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オッポ