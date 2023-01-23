『レスポートサック オサムグッズ 2way ショルダーバッグ チェッカードフラッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 10時 57分に出品され05月05日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lesportsac Osamu Goodsとのコラボ

OSAMU CHECKERED FLAG

YORK SATCHEL



- デザイン: Osamu Goodsとのコラボデザイン

- サイズ: (幅28×高さ23×まち8.5)素人採寸

- 内ポケット: 内側にポケットあり

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- ハンドル: 二つのハンドル付き



付属品···ショルダーストラップ



素材···ナイロン



自宅保管の品です。ご理解ある方のみご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レスポートサック オサムグッズ 2way

ショルダーバッグ チェッカードフラッグ