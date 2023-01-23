『JESUS 00sヴィンテージtシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 22時 16分に出品され05月08日 22時 16分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JESUS



ジーザス0.0sのvintage t- shirtになります。



ユーロボディー XL相当







ステッチ

袖 ダブルステッチ

裾 ダブルステッチ



[コンディション]



プリント スレ、クラック

全体的に少し焼け(フェード)しています。

シミ汚れがあります。



画像で判断して下さい。



光の加減で色の写りが実物と異なることがありますのでご理解下さい。

見落としがある可能性もございますのでご理解して下さい。



[注意事項]



古い商品になりますので、ヴィンテージにご理解ある方のみご購入して下さい。



トラブル防止のため、個人的な理由でのキャンセルは受け付けませんのでご理解下さい。



気になる事がございましたら、お気軽にコメント下さい。







vintage ヴィンテージ

used 古着

band バンド

ヴィンテージtシャツ

セントマイケル READYMADE

80s90s 00s



カラー...ホワイト



柄・デザイン...プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JESUS

00sヴィンテージtシャツ