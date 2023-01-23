『NuPhy Air75 v2 ニューフィ エアー75 ブイ2 茶軸【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 00時 56分に出品され05月06日 00時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NuPhy Air75 v2 ニューフィ エアー75 ブイ2 茶軸



NuPhy Air75 v2 茶軸です。

使用期間が1ヶ月くらいで美品だと思いますが、中古品とご理解の上、ご購入をお願い致します。



nuphy Air75 V2 メカニカルキーボード 75%ロープロファイル ワイヤレスキーボード Bluetooth 5.0、2.4GHzレシーバー

ブランド：ー



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



キースイッチ···メカニカル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニューファイ