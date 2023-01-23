『Supreme Tourist Varsity Jacket スタジャン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 01時 17分に出品され03月28日 01時 17分に終了予定です。即決価格は44,758円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23SS WEEK5

Supreme Tourist Varsity Jacket

Black

XLサイズ

新品・未使用

全タグ付き



《公式発表による寸法》

着丈70

身幅69

袖丈64

肩幅62



Supremeオンラインより自身で購入した確実正規品であり、複数の方の手に渡って現在に至るものではございません。



撮影後は速やかにビニールおよび段ボールに戻して暗所保管しております。



セレブ愛用ブランドであるCactus Plant Flea Market(カクタス プラント フリー マーケット)がデザインを手がけております。



ブランドの主張は控えめながらも唯一無二の存在感を放つ背面のデザインが可愛らしいアウターです。



見切れておりますが、右腕に『94』左腕に『♾️』のワッペンが貼り付けられております。



腕まわりにもゆとりがあるため、厚みのあるSupremeのパーカー、クルーネック等もストレスなく着用できるものと思われます。



※着丈が短いデザインのため、シルエット的に少しでも着丈の長い大きめサイズを推奨致します。



シンプルなパーカーやTシャツ、ロンT、デニムシャツ等とのコーデが最もかと思われます。



足元はオールホワイトもしくは赤がアクセントとなっているスニーカーとのコーデがおすすめです。



復刻も望めない商品であるため、人と被りたくない方、NIKE、STUSSY、HYSTERIC GLAMOUR等お好きな方にもオススメです。



発送に際しては、ビニールを二重にしたうえで適切なサイズの段ボールにお入れして発送させていただきます。



宜しくお願い致します。



⭐️今シーズン中には自身で着用しようかと考えておりますので、予告なく出品を取りやめる場合がございます。







アイラブニューヨーク

自由の女神

statue of liberty

アウター

ブルゾン

刺繍

CPFM

カラー···ブラック

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Tourist

Varsity

Jacket

スタジャン