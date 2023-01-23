『美品✨ agnès b. アニエスベー リュック バックパック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 09分に出品され04月26日 11時 09分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品✨



agnès b. アニエスベー



リュック バックパック



カラー:ネイビー×グリーン×イエロー

サイズ:高さ44cm×横幅31cm×マチ15cm



開口が大きく2つ、メインとパソコン収納があり、シンプルで高機能なデザインになっています。

背面にはファスナーポケットもあり、キャリースルー機能も付いていて、トラベルにも便利◎



※お値下げ不可

※畳んで発送予定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ agnès

b.

アニエスベー

リュック

バックパック