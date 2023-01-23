『CT70 BLACK FLAME CONVERSE LO 26cm ファイヤー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 18時 54分に出品され05月11日 18時 54分に終了予定です。即決価格は19,756円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※基本的にはスニーカーが入っている箱の周りに緩衝材を巻いて発送します。



※返品はこちらのミスでない限り、受け付けておりません。ご了承下さい。



※コメント途中でも購入申請が早い方優先になります。ご了承下さい。



【ブランド】converse コンバース ct70



【商品名】CHUCK 70 OX BLACK/TURF ORANGE/EGRET



【カラー】BLACK/TURF ORANGE/EGRET



【サイズ】26cm （US7.5）



【購入先】韓国converse



【状態】目立った傷汚れなし（写真にて確認下さい）

※あくまで中古品ですので、気になる方は

ご遠慮下さい。



●ファイヤーパターンの珍しいct70です。

マルチカラーのファイヤーパターンはデッドストックなのでかなり希少です。

現在はアメリカ本国でも入手困難で価格高騰していて、サイズによっては500ドル以上するモデルです。現在CT70は輸入不可になっています。



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CONVERSE

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三ツ星

ジャックパーセル

ALLstar

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CONVERSE ADDICT

コンバースアディクト

海外限定

日本未発売

UNUSED

アンユーズド

164407C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CT70

BLACK

FLAME

CONVERSE

LO

26cm

ファイヤー