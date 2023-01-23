『モンクレール MONCLER ダウンジャケット ヴィンテージ オールド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 06時 04分に出品され05月05日 06時 04分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品となりますが、コンディションはかなり良い品物です。

汚れ、破れございません。

袖リブも伸びておりません。

ダウンの抜けも無く、パンパンに張ってます。

サイズ表記は、画像の方を参照下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール MONCLER

ダウンジャケット ヴィンテージ



オールド