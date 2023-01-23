『動作品 Mamiya C220 professional フィルムカメラ【お歳暮】』はヤフオクでから05月14日 04時 26分に出品され05月14日 04時 26分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品概要】





【付属品】

一枚目に写っているものが全てです。



【商品の状態】

動作品

傷や汚れがあります。





【発送】

ダンボールに梱包して郵送します。



ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり