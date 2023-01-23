『動作品 Mamiya C220 professional フィルムカメラ【お歳暮】』はヤフオクでから05月14日 04時 26分に出品され05月14日 04時 26分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
PENTAX MX
¥ 7800
Canon IXYリミテッド
¥ 13000
キャノン Canon AE-1 Program SLR フィルムカメラ ブラック
¥ 9685
Pentacon six TLジャンク 動作不良品
¥ 9360
KONICA Fujica Kowa Aires Welmy-6 鳳凰205B
¥ 10140
Nikon f3 Nikon LENS series E 36-72
¥ 15000
Nikon S2 NIKKOR-S・C 1:1.4 5cm レンジファインダー
¥ 22620
【非売品、箱入り】NIKON ニコン カメラ型貯金箱 模型
¥ 7706
MAMIYA M645 + 80mm 1:2.8 ケース付き
¥ 27600
【整備品】Olympus Pen EE-3 オリンパスペン ハーフカメラ 良品
¥ 9204
動作確認済 PENTAX SP +SMC タクマー 55mmf1.8 完動美品
¥ 8580
【実写OK】作例有★ライカIIIfセルフタイマー付 レッドダイヤル
¥ 25212
分解清掃・動作確認済み Canon AF35M 初代オートボーイ 初期動作保証!
¥ 7644
【動作OK】キャノン Canon Demi EE17 レンジファインダーカメラ
¥ 8223
RICOH AUTO HALF E ☆モルト張替済★ リコー オートハーフ
¥ 10465
❁完動/美品❁PENTAX ペンタックス 6×7 67 TTL ボディ バケペン
¥ 29624
RICOH AUTOHALF SE2 リコーオートハーフ 整備試写完了
¥ 9204
美品 元箱付 Nikon F100 ボディ 動作品 NO.268
¥ 19096
落札価格17020円
617 入札履歴
終了
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